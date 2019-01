Kriminalität : Frau fährt mit gestohlenem Auto aus Hamburg in Gartenzaun

von dpa

24. Januar 2019, 10:51 Uhr

Auf der Flucht vor der Polizei ist eine 20-Jährige Frau in einem gestohlenen Geländewagen auf der B195 bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in einen Grundstückszaun gefahren. Die Frau war bereits auf der A24 von Polizisten aus Schleswig-Holstein verfolgt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß wurde sie Mittwochmittag von Polizisten gestellt. Die 20-Jährige stand den Angaben zufolge unter Drogeneinfluss. Das Auto sei vor etwa einer Woche in Hamburg gestohlen worden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.