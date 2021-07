Kriminalität : Frau feuert Schüsse in Supermarkt in Stralsund ab

Mit einer Schreckschusspistole hat eine 53-jährige Frau am Montagabend in einem Discounter in Stralsund mehrmals in die Luft geschossen.

Stralsund | Wie die Polizei mitteilte, betrat die Tatverdächtige das Geschäft, in dem sie Hausverbot hatte, zunächst und wurde daraufhin durch Mitarbeiterinnen wieder hinaus begleitet. Kurze Zeit später betrat sie den Eingangsbereich des Supermarktes erneut und feuerte mit ihrer Waffe mehrere Schüsse in die Luft ab. Dann sei die Frau vom Tatort geflüchtet. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.