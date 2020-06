Notfälle : Frau stirbt bei Badeunfall im Krakower See

Avatar_prignitzer von dpa

28. Juni 2020, 09:52 Uhr

Beim Schwimmen im Krakower See ist eine Frau ertrunken. Die 53-Jährige wurde von mehreren Familienangehörigen aus dem Wasser geborgen, wie die Wasserschutzpolizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die Wiederbelebungsversuche blieben nach dem Vorfall am Samstagnachmittag erfolglos. Warum die Frau im Wasser nahe Krakow am See (Landkreis Rostock) unterging, war zunächst noch unklar.