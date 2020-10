Kultur : Frau übernimmt Führung des Landeskulturrats

Die kaufmännische Leiterin des Kunstmuseums Ahrenshoop, Marion Schael, ist neue Vorsitzende des Landeskulturrats Mecklenburg-Vorpommern. Sie sei von dem Gremium einstimmig am Donnerstag gewählt worden, teilte das Bildungsministerium am Freitag in Schwerin mit. Schaels Amtsvorgänger Michael Körner hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, den Vorsitz nach acht Jahren niederlegen und aus dem Landeskulturrat ausscheiden zu wollen.

Avatar_prignitzer von dpa

02. Oktober 2020, 15:19 Uhr