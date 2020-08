Kriminalität : Frau verliert 25 000 Euro an Betrüger

Die Aussicht auf eine Verbindung mit einem vermeintlichen General hat sich für eine Frau aus der Region Grimmen (Vorpommern-Rügen) als teurer Trugschluss erwiesen. Sie verlor rund 25 000 Euro. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fiel die 49-Jährige auf einen dreisten Betrug herein, den die Behörden in die Kategorie «love scamming» (Liebesbetrug) einordnen. In den zurückliegenden Wochen waren in Mecklenburg mehrere solcher Fälle bekannt geworden.

Avatar_prignitzer von dpa

28. August 2020, 17:44 Uhr