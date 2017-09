Kriminalität : Frau will auf Autobahn zu Party nach Hamburg radeln

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Eine Fahrradfahrerin auf dem Weg nach Hamburg hat die Polizei nahe Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von der Autobahn geholt. Die 38-Jährige wollte rund 100 Kilometer von Schwerin in die Hansestadt radeln, um dort auf eine Party zu gehen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Auf dem kürzesten Weg sei sie in Bandenitz auf die A24 aufgefahren und habe dort den Standstreifen genutzt. Autofahrer riefen die Polizei und eine Streifenwagenbesatzung dirigierte die Schwerinerin zur nächsten Bundesstraße. Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Samstagabend.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 12:43 Uhr