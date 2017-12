Tiere : Frech und unverzichtbar: Möwenbestände an der Küste stabil

von dpa

erstellt am 27.Dez.2017 | 06:57 Uhr

Mal lästig beim Fischbrötchen-Klau, aber als Fotomotiv unverzichtbar: Die Möwen gehören zu den Stränden wie Sand und Wellen. Die Küstenvögel scheinen gute Lebensbedingungen an der Ostseeküste zu haben: Die Bestände von fünf der sechs an den Ostseeküste brütenden Arten seien seit Jahren stabil, sagte der Leiter der AG Küstenvogelschutz MV, Christof Herrmann. Die Brutpaarzahlen der Lachmöwe sind in den vergangenen Jahren an den östlichen Küstengewässern sogar wieder deutlich gestiegen. Zählten die Ornithologen im Jahr 2008 etwa 6500 Brutpaare im Bereich des Oderhaffs und Achterwassers, hat sich der Brutbestand dort aktuell auf etwa 16 400 Paare mehr als verdoppelt. Den Brutbestand an der gesamten Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns schätzen die Ornithologen auf 17 000 Paare.