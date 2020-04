Unfälle : Freilaufendes Pferd bei Verkehrsunfall verendet

Avatar_prignitzer von dpa

16. April 2020, 15:55 Uhr

Ein freilaufendes Pferd ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Insel Poel (Landkreis Nordwestmecklenburg) getötet worden. Gegen 5.00 Uhr waren drei freilaufende Pferde zwischen Kirchdorf und Timmendorf entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Als eine Streife die dortige Landstraße 121 absuchte, stellten die Beamten fest, dass ein Pferd bereits von einem Auto erfasst worden war. Die 38-jährige Fahrerin kam bei dem Zusammenstoß mit ihrem Wagen von der Straße ab und im Graben zum Stehen. Sie blieb unverletzt. Das Pferd verendete an der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Der Pferdehalter fing die verbliebenen zwei Tiere nach Polizeiangaben ein und brachte sie in Sicherheit.