Soziales : Freiwillige wollen in Coronakrise helfen

Die medizinischen Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern können in der Coronakrise auf freiwilliges Personal zurückgreifen. So hat die Unimedizin Rostock Angebote von Freiwilligen aus Gesundheitsberufen und medizinischen Studienrichtungen bekommen, die bei ihr je nach Bereich erfasst und bei Bedarf einbezogen werden. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Rostock auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Landkreis Rostock hat nach Angaben eines Sprechers bislang neun Freiwillige registriert. Dabei handele es sich um etwa um Medizinstudenten, medizinisch geschultes Personal oder Pfadfinder.

Avatar_prignitzer von dpa

09. April 2020, 14:56 Uhr

Beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind einer Sprecherin zufolge etwas mehr als 20 Hilfsangebote von Bürgern und Unternehmen eingegangen. Die Angebote reichten von Hilfen im medizinischen Bereich bis hin zu Transporten und Unterkunftsangeboten. In der Landeshauptstadt Schwerin habe sich ein Medizinstudent freiwillig zum Einsatz gemeldet, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.