Bildung : Freiwilliges Soziales Jahr: 100 zusätzliche Stellen in Kitas

Angesichts eines erhöhten Personalbedarfs in Corona-Zeiten stellt Mecklenburg-Vorpommern bis zu 100 zusätzliche Stellen in Kindertagesstätten für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zur Verfügung. «Die Kitas gewährleisten seit Wochen einen Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen. Durch die Hygiene- und Schutzauflagen haben sie einen erhöhten Personalbedarf, der beispielsweise durch den Einsatz von Freiwilligendienstleistenden aufgefangen werden kann», sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Sonntag in einer Mitteilung.

Avatar_prignitzer von dpa

30. August 2020, 13:30 Uhr