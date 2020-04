Umwelt : Fridays for Future bleibt zu Hause - neue Projekte planen

Mehrere Gruppen der Bewegung Fridays for Future in Mecklenburg-Vorpommern sind trotz der Corona-Krise noch aktiv für den Klimaschutz. Zwar seien Demonstrationen nicht mehr möglich. Es gebe aber auch Projekte, bei denen die Aktivisten nicht auf die Straße gehen müssen, sagte eine Sprecherin der Rostocker Ortsgruppe der Deutschen Presse-Agentur: «Zum Beispiel wollen wir bald einen eigenen Wagen für unsere Demonstrationen bauen. Dafür planen wir jetzt alles.»

Avatar_prignitzer von dpa

10. April 2020, 15:16 Uhr

In Schwerin engagierten sich einige Mitglieder der Ortsgruppe nun in anderen Bereichen, beispielsweise in der Anfertigung von Mundschutz und in der Nachbarschaftshilfe, sagte eine andere Sprecherin. Einzelne Schweriner Aktivisten seien mit Videobotschaften an Online-Protesten der bundesweiten Bewegung Fridays for Future beteiligt gewesen.