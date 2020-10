Literatur : Fritz-Reuter-Literaturpreis für Flurnamen-Erforscher

Der Fritz-Reuter-Literaturpreis 2020 geht nach Nordrhein-Westfalen. Die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung erhält der Historiker und Redakteur Gisbert Strotdrees aus Münster, wie der Leiter des Stavenhagener Fritz-Reuter-Literaturmuseums, Marco Zabel, am Montag erklärte. Geehrt werde der 60-Jährige für sein Buch «Im Anfang war die Woort. Flurnamen in Westfalen». Seine «Flurnamenforschung» erweise sich als übergreifendes, alle berührendes Forschungsgebiet. Diese zeige, auch in anderen Regionen, dass das Leben noch heute unmittelbar vom Niederdeutschen umgeben sei. Als Beispiele nannte Zabel Flurnamen wie Woort, Esch, Geist, Kamp, Brink oder Kopp, die meist mündlich durch die Jahrhunderte gereicht wurden und noch heute existieren.

Avatar_prignitzer von dpa

12. Oktober 2020, 09:30 Uhr