Unfälle : Frontalzusammenstoß: 55-Jähriger Autofahrer tot

von dpa

25. Oktober 2018, 21:49 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Barth ist ein 55 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Ein 23-Jähriger war beim Überholen in den Gegenverkehr geraten und dort in den Wagen des 55-Jährigen geprallt, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag in Höhe des Abzweiges nach Wobbelkow-Ausbau erlag der 55-Jährige vor Ort seinen schweren Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Auch der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Landstraße musste mehrere Stunden gesperrt werden.