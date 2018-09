Unfälle : Frontalzusammenstoß mit Lkw: Autofahrerin stirbt nach Unfall

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem in den Gegenverkehr geratenen Lkw ist am Samstag eine Autofahrerin auf der B104 ums Leben gekommen. Der Fahrer des Lastwagens sei zwischen Pasewalk in Vorpommern und dem brandenburgischen Wilsickow (Kreis Uckermark) aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

von dpa

09. September 2018, 18:31 Uhr

Der Beifahrer der 50-jährigen Fahrerin wurde schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen, musste aber auch im Krankenhaus behandelt werden. Die Bundesstraße 104 verläuft parallel zur Autobahn 20 und gilt als Ausweichroute für Lastwagen in Ost-West-Richtung.