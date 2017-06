Tourismus : Frühjahr zu kalt: Sonne treibt Hausbooturlauber auf Seen

Das sonnige Wetter lässt die Hoffnungen der Hausbootbranche im Nordosten Deutschlands auf eine gute Saison wieder steigen. Kalte Witterung bis in den Mai hinein hat den Start 2017 stark verzögert, wie mehrere Anbieter der Deutschen Presse-Agentur in Waren an der Müritz sagten.