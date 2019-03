Arbeitsmarkt : Frühjahrsbelebung lässt Arbeitslosigkeit in MV sinken

Das erste Grün an den Bäumen lässt auch die Hoffnungen für den Arbeitsmarkt sprießen. Auch wenn sie in diesem Jahr schon im Februar zu spüren war, so setzt die alljährliche Frühjahrsbelebung wohl erst jetzt so richtig ein.

von dpa

29. März 2019, 10:12 Uhr

Die Frühjahrsbelebung hat im März die Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern kräftig sinken lassen. Ende des Monats waren im Nordosten 64 200 Menschen ohne Job und damit 4400 weniger als im Februar, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Kiel mit. Gegenüber März 2018 gab es 9100 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote sank wieder unter 8 auf nun 7,8 Prozent. Agenturchefin Margit Haupt-Koopmann äußerte sich optimistisch zur weiteren Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. «Insbesondere die nun einsetzende Tourismussaison stimmt mich auch für die kommenden Monate zuversichtlich», sagte sie. Die Personalnachfrage sei hoch, nicht nur im Gastgewerbe, sondern auch am Bau, in der Industrie, im Bereich Soziales und Gesundheit und im Handel würden Mitarbeiter gesucht.