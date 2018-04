Umwelt : Frühjahrsputz: 6500 Schweriner sammeln 18 Tonnen Müll ein

von dpa

14. April 2018, 16:27 Uhr

In Schwerin haben rund 6500 Kinder und Erwachsene binnen einer Woche 18 Tonnen Müll eingesammelt. Das ist das Ergebnis des 23. Schweriner Frühjahrsputzes, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. Rund 2200 Abfallsäcke wurden gefüllt. Aufgerufen zum Reinemachen hatten die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS). Schwerin können nun «frisch und sauber» in den Frühling starten, hieß es.