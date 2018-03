Wetter : Frühling lässt sich Zeit: Es bleibt winterlich kalt

von dpa

17. März 2018, 10:14 Uhr

Der Frühling lässt sich Zeit: Wenige Tage vor seinem offiziellen Beginn am 20. März ist es im Nordosten noch winterlich kalt. Nachts fallen die Temperaturen weiter unter den Gefrierpunkt. Lichtblicke sind da die Frühjahrsblüher. Nach Winterlingen und Schneeglöckchen blühen in Gärten und Parks auch Krokusse, Märzenbecher, Iris und vereinzelt Primeln. Die ersten Störche sind da und auf Wiesen und Felder sind Kraniche zu sehen, von denen viele im Land überwinterten. Besonders dringend warten die Bauern auf trockenes, warmes Wetter, um mit der Frühjahrsbestellung beginnen zu können. Viele Äcker sind so aufgeweicht, dass sie nicht befahrbar sind. Im Herbst wurden wegen der Nässe schätzungsweise 15 Prozent der Flächen nicht mit Winterkulturen bestellt. Jetzt müssten Sommergetreide, Mais, Lupinen oder Futterpflanzen in die Erde.