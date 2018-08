Unfälle : Fuchs läuft über Autobahn: Vier Menschen schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 sind in der Nacht zum Sonntag vier Menschen schwer verletzt worden. Eine 19-jährige Autofahrerin versuchte, einem Fuchs auszuweichen, der über die Fahrbahn gelaufen war, wie die Polizei mitteilte. Dabei brach der Wagen, in dem alle vier Betroffenen saßen, aus der Spur aus. Er drehte sich, rutschte in die Böschung und überschlug sich mehrfach auf dem Standstreifen.

von dpa

19. August 2018, 09:46 Uhr

Laut Polizeiangaben wurden die 19-Jährige sowie zwei 17 und 53 Jahre alte Frauen und ein 54 Jahre alter Mann ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro. Die A20 Richtung Lübeck musste zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Neubrandenburg Nord für eine Stunde gesperrt werden.