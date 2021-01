Einzelhandel : „Fühlen uns enteignet“: Aktionen von Händlern in Not

Viele Einzelhändler stehen wegen der Corona-Geschäftsschließungen mit dem Rücken zur Wand. In Mecklenburg-Vorpommern gehen die Betroffenen unterschiedliche Wege, um auf sich aufmerksam zu machen.

Rostock | Ob Mitarbeiterversammlungen in der Fußgängerzone oder Kunstausstellungen in den Schaufenstern - die Einzelhändler in Mecklenburg-Vorpommern machen auf ihre Notlage während der Corona-Krise aufmerksam. In der Rostocker Innenstadt haben sich dazu am Donne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.