Fußball : Führungstrio des FC Hansa Rostock bleibt bis 2023

Der Aufsichtsrat des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock hat die Verträge mit seinem Vorstandstrio verlängert.

Rostock | Wie der Club am Dienstag mitteilte, bleiben der Vorstandsvorsitzende Robert Marien, Martin Pieckenhagen (Vorstand Sport) und Günter Fett (Vorstand Finanzen und Verwaltung) bis zum 31. Dezember 2023 in verantwortlicher Position an Bord der „Kogge“. „Robert Marien hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit für den FC Hansa Rostock geleistet und i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.