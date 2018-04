Hilfsorganisationen : Führungswechsel bei Opferhilfeorganisation Weisser Ring

von dpa

14. April 2018, 01:14 Uhr

Die Opferhilfeorganisation Weisser Ring wählt einen neuen Vorstand. Nach mehr als zehn Jahren gibt Innenstaatssekretär Thomas Lenz die ehrenamtliche Leitung des Landesverbandes ab. Als Grund für den Rückzug nannte er die Übernahme der Zuständigkeit für Europapolitik durch das Innenministerium. Dadurch sei er nun häufiger auf Reisen und so fehle Zeit für das Ehrenamt. Lenz verwies darauf, dass sich in den zurückliegenden Jahre auch auf Drängen des Verbandes die Opferhilfe verbessert habe. Als Beispiele nannte er das Opferentschädigungsgesetz und Beratungschecks für Gewaltopfer. Doch räumt er auch ein, dass es zunehmend schwer werde, Nachwuchs für die ehrenamtliche Opferbegleitung zu finden. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Mitarbeiter in den 17 Außenstellen von rund 150 auf jetzt 118 gesunken.