Forschung : Fünf Forschungsverbünde bekommen Geld vom Land

Fünf Wissenschaftsverbünde zur Gesundheitsforschung in Mecklenburg-Vorpommern bekommen zusammen zehn Millionen Euro vom Land. Sie wurden von einer Fachjury aus 21 für das Exzellenzforschungsprogramm des Landes eingereichten Projekt-Skizzen ausgewählt, wie Wissenschaftsministerin Birgit Hesse (SPD) am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Das Geld stamme aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und soll die Spitzenforschung im Land stärken.

von dpa

12. April 2018, 18:17 Uhr

Die Universität und die Universitätsmedizin Rostock sollen nach der Jury-Entscheidung 4,6 Millionen Euro erhalten. An die Universität und Universitätsmedizin Greifswald sollen rund 3,3 Millionen Euro fließen. Andere Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bekommen demnach 2,1 Millionen Euro aus dem Programm. Die Forschungsverbünde müssen nun ihre vollständigen Förderanträge einreichen, wie es hieß.

Die Themen der Forschungsverbünde sind vielfältig. Sie reichen von Maßnahmen gegen Mangelernährung bei bestimmten Erkrankungen über innovative Krebstherapien und Gewebe-Ersatz bis hin zur psychischen Gesundheit von Schwangeren.