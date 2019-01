Kriminalität : Fünf Jahre und neun Monate Haft für Kindesmissbrauch

von dpa

17. Januar 2019, 12:12 Uhr

Wegen Kindesmissbrauchs und der Verbreitung von Kinderpornografie ist ein Mann in Rostock am Donnerstag zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der 39-jährige Gelegenheitsarbeiter aus Güstrow hatte zu Beginn des Prozesses am Landgericht Rostock gestanden, seinen anfangs sechs Jahre alten Neffen in den Jahren 2016 und 2017 wiederholt missbraucht und davon in einigen Fällen Fotos und Videos gemacht zu haben. Einem Internet-Chatpartner wollte er das Kind außerdem zum gemeinsamen Missbrauch anbieten. Dazu ist es jedoch nicht gekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Der Verteidiger hielt vier Jahre für angemessen.