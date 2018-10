Verteidigung : Fünf Monate auf See: Korvette «Braunschweig» kommt zurück

Nach fünf Monaten auf See läuft die Korvette «Braunschweig» am heutigen Freitag von ihrem Einsatz vor der Küste des Libanons in ihren Heimathafen im Marinestützpunkt Warnemünde ein. Seit ihrem Auslaufen Mitte Mai legte das Schiff mit 62 Soldaten an Bord rund 26 000 Seemeilen (48 000 Kilometer) zurück. Zu den Aufgaben der Besatzung, darunter vier Frauen, zählten im Rahmen des UN-Einsatzes Unifil in erster Linie die Seeraumüberwachung und die Ausbildungsunterstützung für die libanesische Marine.

von dpa

05. Oktober 2018, 01:37 Uhr

Zum internationalen maritimen Einsatzverband gehören neben Deutschland auch Brasilien, Bangladesch, Griechenland, Indonesien und die Türkei. Geführt wird der Verband derzeit vom brasilianischen Flottillenadmiral Eduardo Machado Vazquez.