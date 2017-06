Unfälle : Fünf Verletzte bei Autounfall in Stralsund

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Stralsund verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein 67-jähriger Autofahrer war am Montagabend bei Rot auf eine Kreuzung gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei krachte er mit dem Wagen in die Fahrzeugseite des Autos einer 38 Jahre alten Frau. Ihr Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Alle fünf Insassen der beiden Fahrzeuge kamen zunächst in ein Krankenhaus. Drei von ihnen mussten mit schweren Verletzungen dort bleiben, darunter die Fahrerin und der 67-Jährige.

Polizeimitteilung

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 06:23 Uhr