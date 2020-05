Gesundheit : Fünf weitere Corona-Infektion registriert

Avatar_prignitzer von dpa

16. Mai 2020, 16:35 Uhr

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hat fünf weitere nachgewiesene Fälle von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Damit habe sich die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 750 (Stand Samstag, 15.00 Uhr) erhöht, teilte das Lagus am Samstag mit. 688 von ihnen gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. In Krankenhäusern mussten oder müssen landesweit 110 Menschen behandelt werden, 19 davon auf einer Intensivstation.