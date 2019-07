Tourismus : Fünffachanlauf von Kreuzfahrtschiffen in Rostock erwartet

In Rostock wird am Freitag der einzige Fünffachanlauf von Kreuzfahrtschiffen der Saison 2019 erwartet. Dabei können nur die «Aidamar», die «Costa Favolosa» und die «Viking Sea» in Warnemünde anlegen, für mehr Schiffe ist im Ostseebad kein Platz. Die «Marina» und die «Regal Princess» müssen deshalb in den Seehafen ausweichen.

von dpa

12. Juli 2019, 05:36 Uhr

Die fünf Schiffe bringen rund 10 000 Passagiere mit. Auch mehrere Tausende Crew-Mitglieder werden an Bord sein, von denen viele den Aufenthalt für einen Landausflug nutzen werden. Dabei werden wieder viele Passagiere die Möglichkeit nutzen, nach Berlin zu fahren. Insgesamt stehen in dieser Saison 199 Anläufe von 41 verschiedenen Schiffen im Kreuzfahrtkalender.