Gesundheit : Für acht Euro je Stunde pflegebedürftigen Nachbarn helfen

03. September 2019, 15:15 Uhr

Die neue Nachbarschaftshilfe für Pflegebedürftige ist da: Von Mitte September an können Menschen Geld dafür bekommen, wenn sie mit ihren pflegebedürftigen Nachbarn spazieren gehen, ihnen vorlesen, den Rasen mähen, sie zum Einkaufen oder zum Arzt begleiten. Bis zu acht Euro pro Stunde und maximal 25 Stunden im Monat können abgerechnet werden, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin sagte. Ein Nachbarschaftshelfer darf bis zu zwei Pflegebedürftige unterstützen. Interessierte müssen einen achtstündigen Grundkurs absolvieren und sich als Nachbarschaftshelfer bei den Pflegekassen registrieren lassen. Bezahlt werden die Helfer aus dem Entlastungsbeitrag von 125 Euro im Monat, der jedem Pflegebedürftigen zusteht, der zu Hause lebt.