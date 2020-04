Musik : «Fusion»-Festival fällt 2020 wegen Corona-Krise aus

Avatar_prignitzer von dpa

09. April 2020, 14:36 Uhr

Das «Fusion»-Festival auf dem ehemaligen Flugplatzgelände Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. «Angesichts der Lage und der Aussichten, die wir jetzt sehen, können wir das Festival in diesem Jahr nicht durchführen», teilte das Festival am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. Das nächste Fusion-Festival solle den Angaben zufolge vom 30. Juni bis zum 4. Juli 2021 stattfinden. Das Festival war nach Veranstalterangaben mit rund 70 000 Tickets bereits ausverkauft. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.