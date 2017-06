Unfälle : Fußgänger in Waren von Roller erfasst und schwer verletzt

Ein 21-jähriger Fußgänger ist in Waren von einem Motorroller angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 16 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall am Samstag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Zusammenprall auf dem Rad- und Fußweg am Tiefwarensee kam, war zunächst unklar.

erstellt am 11.Jun.2017 | 12:45 Uhr