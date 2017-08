Unfälle : Fußgänger von Auto erfasst und getötet

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein 33-jähriger Fußgänger ist in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto erfasst und dabei tödlichverletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte übersehen, dass der Fußgänger die Straße überqueren wollte und fuhr ihn an, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der 33-Jährige starb am Dienstagabend noch an der Unfallstelle.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 05:56 Uhr