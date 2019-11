Unfälle : Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

Avatar_prignitzer von dpa

28. November 2019, 06:09 Uhr

Ein 88-jähriger Mann ist in Rostock an einer Straße von einem Auto erfasst und getötet worden. Der 51-jährige Fahrer habe zwar noch gebremst, habe dem 88-Jährigen aber nicht ausweichen können, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der Fahrer des Wagens wurde noch vor Ort von einem Seelsorger betreut. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls würden noch ermittelt.