Kunst : Galerie mit Werken des israelischen Künstlers Stoller

Kröpelin (dpa/mv) - In der De-Drom-Galerie im Kröpeliner Bahnhof wird am Sonntag (16.00 Uhr) eine Ausstellung mit Werken des israelischen Künstlers Amram Stoller eröffnet. Unter dem Titel «Innere Landschaften» zeigt die Galerie kraftvolle und großformatige Kohlezeichnungen. Wie Galerie-Chef Hubertus Wunschik berichtete, lebt der 1944 geborene Künstler im Kibbutz Kinneret. Stoller werde bei der Eröffnung anwesend sein. «De Drom» steht im Niederdeutschen für «Der Traum».

von dpa

22. April 2018, 09:10 Uhr

Die Schau ist die erste von zwei Ausstellungen, die zum 70-jährigen Bestehen Israels in Kröpelin gezeigt werden. Vom 17. Juni an wird unter dem Titel «70» zeitgenössische bildende Kunst von 70 Künstlern aus Israel und Deutschland gezeigt. Dabei gehe es um Fragen nach Identität, gemeinsamer Vergangenheit und Zukunft. Diese Ausstellung sei zentraler Teil der «3. Deutsch-Israelischen Kulturtage Mecklenburg-Vorpommern». Der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff habe die Schirmherrschaft über die Kulturtage übernommen und werde zur Eröffnung der Ausstellung in Kröpelin erwartet.