Kriminalität : Garage geplündert: Boot mit Anhänger und Moped-Oldtimer weg

Avatar_prignitzer von dpa

12. Mai 2020, 18:40 Uhr

Einbrecher haben in Eggesin in Vorpommern einem Bootsbesitzer sein Motorboot samt Trailer und Außenbordmotor gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand das Motorboot zusammen mit den anderen Geräten untergestellt in einer größeren Garage, die zuletzt Ende April aufgesucht und kontrolliert worden war. Der Besitzer habe den Diebstahl am Dienstag bemerkt und angezeigt. Aus der Garage wurde zudem ein Moped-Oldtimer - ein mehr als 30 Jahre alter DDR-Simson-Roller im Wert von rund 1000 Euro - gestohlen. Der Gesamtschaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Eggesin liegt am Zusammenfluss der Flüsse Randow und Uecker, der in Ueckermünde ins Stettiner Haff mündet.