Notfälle : Gasalarm in Pension: Frau verletzt

von dpa

29. September 2018, 08:39 Uhr

Eine 56-jährige Frau ist in einer Pension in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) durch ausströmendes Gas verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Pension am Freitagabend evakuiert. Mehrere Gäste kamen in Nachbargebäuden unter. Ein Notarzt versorgte die verletzte Frau, die danach in eine Klinik gebracht wurde. Das Gas war vermutlich aus einem defekten Ofenrohr gekommen.