Auszeichnungen : Gauck verleiht Ehrenbürgerwürde an Landesrabbiner Wolff

Dem Landesrabbiner William Wolff wird am Montag in Rostock die Ehrenbürgerwürde der Hansestadt verliehen. Festredner für die Laudation wird Alt-Bundespräsident Joachim Gauck sein, teilte die Hansestadt mit. Die Initiative war vom Förderverein der Rostocker Synagoge und der Jüdischen Gemeinde ausgegangen. Im März hatte die Bürgerschaft mit einer Gegenstimme der NPD für das Vorhaben gestimmt. In der Begründung hieß es, der 90-jährige Wolff habe sich nachdrücklich für eine offene demokratische Gesellschaft eingesetzt und überzeugend gegen Antisemitismus, Fremdenhass und Rassismus gewehrt. Er ist seit 2002 Landesrabbiner. Die Rostocker Ehrenbürgerwürde wurde vor ihm an den Schriftsteller Walter Kempowski (1929-2007) und Joachim Gauck verliehen.

erstellt am 12.Jun.2017 | 01:36 Uhr