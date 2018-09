Kunst : Gazprom: Gemälde «Katharina I.» für Pommersche Landesmuseum

Ein in Greifswald entstandenes Porträt der Zargemahlin Katharina I. (1684-1727) ist als Dauerleihgabe an das Pommersche Landesmuseum in Greifswald gegangen. Das Gemälde im Besitz des Unternehmens Gazprom Germania sei inzwischen in die landesgeschichtliche Ausstellung integriert worden, teilte das Museum am Dienstag mit. Das Katharina-Porträt vom dänischen Künstler Andreas Moeller entstand im Jahr 1712 während eines Besuches der Zargemahlin in der Stadt.

von dpa

25. September 2018, 16:37 Uhr

Vor 300 Jahren - mitten im Großen Nordischen Krieg um die Vorherrschaft im Ostseeraum - schlug Zar Peter der Große (1672-1725) für zwei Monate sein Hauptquartier in der Universitätsstadt auf, um die Truppen zu inspizieren und die Flotte der Bündnispartner zu besuchen. Wenige Tage nach Zar Peter folgte seine schwangere Frau Katharina. Erst ein Jahr zuvor hatte Peter seine langjährige Geliebte, eine litauische Bauerntochter, geheiratet. Das Bild war bereits 2012 für wenige Monate in Greifswald zu sehen. Am Donnerstagabend werden das Gemälde und seine Entstehungsgeschichte in einem Vortrag im Museum vorgestellt.