Tourismus : Gebäude für Touristen in Wismar scheitert an Unesco-Beirat

von dpa

05. April 2018, 11:39 Uhr

Wismar (dpa/mv) - Pläne für ein neues Abfertigungsgebäude für Kreuzfahrttouristen in Wismar sind am Veto des Unesco-Welterbebeirats gescheitert. Der Beirat habe den ersten Entwurf für das 500 000 Euro teure Vorhaben aus ästhetischen Gründen abgelehnt, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstag. Nachgebesserte Entwürfe der Architekten wären zu teuer geworden. Nun soll vorläufig ein Container den Zweck erfüllen. Die Kreuzfahrtaktivitäten in Wismar, die 2012 begannen, sind bislang bescheiden. In diesem Jahr werden zwölf Schiffe erwartet, die Saison startet am 14. April. Zuerst hatte der NDR berichtet. Wismar ist seit 2002 Unesco-Weltkulturerbe.