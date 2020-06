Gesundheit : Geburtenstation Crivitz zu: Letzte Mutter mit Baby entlassen

Die Geburtenstation des Krankenhauses Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist trotz Widerstands in der Region geschlossen worden. Das letzte Baby wurde in der Nacht zu Samstag geboren und mit seiner Mutter am Montag entlassen, wie eine Sprecherin des Mediclin-Konzern als Eigentümer am Mittwoch erklärte. Seit Dienstagnachmittag sei die Station zu. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» berichtet.

17. Juni 2020, 11:20 Uhr

Um die defizitäre Geburtenstation hatte es heftige politische Auseinandersetzungen gegeben. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Landtag machten sich für einen Erhalt stark, Bürger demonstrierten mit Mahnwachen. Forderungen wurden laut, Entbindungen den Kliniken besser zu vergüten, damit Geburten auch an kleineren ländlichen Häusern möglich bleiben.

Hintergrund der Schließung ist, dass der Asklepios-Konzern als Muttergesellschaft von Mediclin und Betreiber eines Krankenhauses im 20 Kilometer entfernten Parchim die Entbindungen dort konzentrieren will. In Crivitz kamen zuletzt weniger als 400 Babys im Jahr zur Welt, was als zu wenig gilt, um eine Entbindungsstation kostendeckend zu betreiben.

Infolge der Diskussionen um die Geburtenstation hat sich der Landkreis Ludwigslust-Parchim entschlossen, das Krankenhaus Crivitz von Mediclin zu übernehmen. Die Übernahme soll zum 1. Januar 2021 erfolgen. Ob die Geburtenstation dann wieder eröffnet wird, ist bislang unklar.