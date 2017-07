Geschichte : Gedenken an Angriffe in Lichtenhagen 1992

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Mit einer Gedenkwoche erinnert die Stadt Rostock an die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen vor 25 Jahren. Dabei lädt unter anderem die Polizeiinspektion Rostock zu einem «World Café» ein, bei dem Migranten und Studenten der Polizei-Fachhochschule Güstrow über die damaligen Ereignisse und künftige Herausforderungen an die Integration diskutieren, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Zudem sind Kunstaktionen, Gedenkveranstaltungen und Diskussionen geplant. Anwohner und Neonazis hatten im August 1992 vier Tage lang unter dem Applaus tausender Schaulustiger die Zentrale Aufnahmestelle (ZASt) für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und teilweise in Brand gesetzt.

Installation Gedenkstücke

Künstlergruppe Schaum

erstellt am 05.Jul.2017 | 12:59 Uhr