Geschichte : Gedenken an die Befreiung am 8. Mai: Schwesig mahnt

Mecklenburg-Vorpommern gehört zu den wenigen Bundesländern, in denen der 8. Mai als staatlicher Gedenktag begangen wird. Es gibt zahlreiche Gedenkveranstaltungen. Ein besonderer Blick ist an diesem Tag aber immer nach Demmin gerichtet.

von dpa

07. Mai 2018, 18:57 Uhr

Mit Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen wird am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern an das Kriegsende vor 73 Jahren und die Befreiung vom Nationalsozialismus erinnert. Trotz des unsäglichen Leids und millionenfachen Todes als Folge der Nazi-Schreckensherrschaft habe sich das Gedankengut jener Zeit auch heute noch in manchen Köpfen festgesetzt. Deshalb sei die Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewalt wichtig, auch um gerade jüngere Generationen aufzuklären, betonte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin.

«Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Kapitel unserer Geschichte in Vergessenheit gerät», sagte sie. Da Hass immer wieder neuen Hass schüre, seien Dialog und Verständigung die einzig annehmbare Alternative. Dafür lohne es sich kämpfen und jenen entgegenzutreten, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen. «Sorgen wir dafür, dass unsere Kinder in einer offenen, friedlichen und demokratischen Gesellschaft aufwachsen», appellierte Schwesig.

Am Dienstag will die Regierungschefin am Mahnmal «Die Mutter» in Raben Steinfeld bei Schwerin einen Kranz niederlegen. Die Bronze-Figur erinnert an den Todesmarsch von rund 33 000 Gefangenen des KZ Sachsenhausen, von denen nur etwa die Hälfte überlebten. Im Mai 1945 hatten alliierte Soldaten den Marsch südlich von Schwerin gestoppt und die entkräfteten Häftlinge versorgt. Die Aufseher der SS waren vor den herannahenden Truppen geflohen.

Mit einem Friedensfest will ein Bündnis demokratischer Parteien und Vereine, von Gewerkschaften und Kirchen am Dienstagnachmittag in Demmin gegen einen Aufmarsch der rechtsextremen NPD protestieren. Die Partei nutzt seit mehreren Jahren den 8. Mai für ihre Propaganda und erinnert mit einem Zug durch die Stadt an einen Massenselbstmord dort zum Kriegsende 1945. Nach derzeitigen Erkenntnissen starben dabei fast 1000 Einwohner und Flüchtlinge.

Demokratische Kräfte wehren sich gegen die Vereinnahmung der tragischen Ereignisse durch die Rechten. Dem Bündnis gehören auch die Grünen an, die für Dienstag zu einer Stafetten-Lesung von Friedenstexten aufgerufen haben. «In Demmin missbrauchen Neonazis seit Jahren einen der größten Massenselbstmorde der deutschen Geschichte für ihre menschenverachtende Ideologie. Es ist gut, dass sich am 8. Mai wieder viele Menschen friedlich dem Aufmarsch der Neonazis entgegenstellen wollen», erklärte Grünen-Landesvorsitzende Claudia Schulz.

Der 8. Mai wird in Mecklenburg-Vorpommern seit 2002 als staatlicher Gedenktag begangen. Am 8. Mai 1945 war die militärische Kapitulation Deutschlands in Kraft getreten.