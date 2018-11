Geschichte : Gedenken an Opfer der Pogromnacht 1938

von dpa

08. November 2018, 17:02 Uhr

80 Jahre nach der Zerstörung von Synagogen in Deutschland ist am Donnerstag in mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern der Opfer der Pogromnacht vom 9. zum 10. November gedacht worden. Überall in Deutschland brannten 1938 Synagogen, wurden jüdische Geschäfte und Wohnungen verwüstet und Juden misshandelt oder getötet. In Pasewalk wurde ein Gedenkstein enthüllt. Der schwarze Granitblock mit einem hebräischen Psalm soll an die zerstörte Synagoge und die Verbrechen erinnern. Pasewalk und Umgebung hatten ab Mitte des 17. Jahrhunderts zeitweise eine starke jüdische Gemeinde mit mehr als 300 Mitgliedern. Weitere Veranstaltungen waren am Vorabend des Jahrestages in Schwerin und Greifswald geplant.