Theater : Gefeierte Premiere von Sommerspektakel «Die schöne Helena»

Regisseur Wolfgang Bordel hat den antiken Stoff allerdings mit anderen zeitgeschichtlichen Ebenen verknüpft. So kommt der unverwundbare Krieger Achilles als uniformierter Offizier vor, ein Göttersohn sieht aus und singt wie Elvis und auch Mafiosi sind vertreten. Mit dem Stück soll «die wahre Vorgeschichte des Krieges zwischen Griechen und Trojanern» enthüllt werden, wie die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz verspricht.

So wird der griechische König Menelaos, Helenas Mann, auf die Insel Kreta geschickt, um dort eine griechische Bank zu retten. Das nutzt der Trojaner Paris aus, um Helenas Herz zu erobern. Schließlich entscheidet sich Helena gegen das Geld und für «einen Mann mit Geist.»

Das Sommerspektakel wurde 2014 als Ergänzung zu den Freiluft-Operettenfestspielen eingeführt, die danach in Neustrelitz laufen. Das Format Spektakel, bei dem das Publikum an Tischen ganz nah an den agierenden Schauspielern sitzt und im Freien diniert, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Im Vorjahr kamen rund 3000 Besucher in das älteste Theatergebäude im Nordosten. Laut Intendant Joachim Kümmritz wurden 2014 nur 30 Karten vorher gebucht, diesmal seien es 1300 im Vorverkauf. Geplant sind 24 Vorstellungen bis 25. Juni.

Theaterstück

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 10:48 Uhr