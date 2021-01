Agrar : Geflügelpest-Verdacht in Putenmastbetrieb mit 20 000 Tieren

Wieder hat die Vogelgrippe in einem Betrieb in MV zugeschlagen. Dieses Mal ist eine Putenmast im Landkreis Ludwigslust-Parchim betroffen.

Dömitz | Mecklenburg-Vorpommern hat einen weiteren Fall von Geflügelpest in einem Unternehmen. Die 20 000 Puten in dem betroffenen Mastbetrieb im Landkreis Ludwigslust-Parchim müssten getötet werden, teilte das Agrarministerium am Freitag in Schwerin mit. Die Er...

