Agrar : Geflügelpestfall im Nordosten: Restriktionen bis Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen weiteren Geflügelpest-Fall.

Roggentin | Wie eine Sprecherin des Landkreises Rostock am Donnerstag erklärte, wurde das H5N8-Virus in einem privaten Nutzgeflügelbestand in Roggentin bei Rostock nachgewiesen. Im Zuge dessen wurden Sperr- und Beobachtungsgebiete eingerichtet, in denen unter ander...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.