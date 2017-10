Gesundheit : Gegen den Trend: Kaiserschnittrate in MV sinkt nicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Waltraud Grubitzsch 1 von 1

04.Okt.2017

Durchschnittlich sei der Anteil an Kaiserschnittgeburten in Deutschland um 0,6 Prozentpunkte zurückgegangen. Bundesweit lag der Anteil an Kaiserschnittgeburten jedoch bei 30,5 Prozent und damit leicht über dem Schnitt von Mecklenburg-Vorpommern (29,4 Prozent). Am höchsten war die Kaiserschnittrate im Saarland (38,4), am niedrigsten in Sachsen (23,8).

