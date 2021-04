Gesundheit : Geimpfte und Genesene: Unternehmerverband für Erleichterungen

Der Unternehmerverband Mecklenburg-Schwerin hat sich für die Lockerung von Einschränkungen bei Geimpften und von Covid-19-Genesenen ausgesprochen.

Schwerin | „Wir plädieren für Pragmatismus“, sagte Geschäftsführerin Pamela Buggenhagen am Mittwoch in Schwerin. Die Öffnung geschlossener Bereiche sei für die betroffenen Unternehmen ein Rettungsanker und für die Menschen ein Hoffnungsschimmer. Buggenhagen mahnte gleichzeitig den digitalen Impfnachweis an. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte am ...

