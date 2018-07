Landtag : Geld für Lehrer nicht ausgeschöpft

Vor Beginn des neuen Schuljahres in Mecklenburg-Vorpommern hat die Linke die Forderung nach einer Gehaltssteigerung für Grundschullehrer erneuert. Das Geld dafür sei angesichts der vom Land erneut nicht vollständig ausgegebenen Personalkosten für Pädagogen vorhanden. Anstatt diese Mittel in den allgemeinen Haushalt zurückgeben und so den «Strategiefonds für das kommende Jahr» anzufüttern, sollten die Millionen lieber für die längst überfällige Gehaltsangleichung genutzt werden, mahnte am Montag die Vorsitzende der Linksfraktion, Simone Oldenburg.

von dpa

30. Juli 2018, 14:24 Uhr

Die Landesregierung hat im vergangenen Jahr etwa 14 Millionen Euro weniger für Lehrer ausgeben als im Etat eingeplant. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der oppositionellen Linken hervor. Demnach lagen zwar die Ausgaben für verbeamtete Lehrer über dem Plan, für ältere, angestellte Pädagogen aber wurde weniger ausgegeben. Erst seit August 2014 werden Lehrkräfte in Mecklenburg-Vorpommern verbeamtet. Sie dürfen allerdings nicht älter als 40 Jahre sein.

Trotz der lukrativen Verbeamtung können nicht alle offenen Stellen besetzt werden. Vor allem an Grundschulen zeichnen sich erhebliche Personallücken ab. Bereits im April hatte die Linke im Landtag für die Einstufung der Grundschullehrer in die Entgeltgruppe E13 und damit eine Gleichstellung mit Pädagogen weiterführender Schulen plädiert, aber keine Mehrheit gefunden. Nach Berechnungen der Linken würde die Höherstufung rund acht Millionen Euro im Jahr kosten. An den Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern müssen bis 2025 nach Prognosen des Bildungsministeriums 900 Lehrer eingestellt werden.