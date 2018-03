Kriminalität : Geldautomat gesprengt: Haftbefehle gegen Tatverdächtige

Wegen der Sprengung eines Geldautomaten in mecklenburgischen Lübz haben die zuständigen Gerichte Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige erlassen. Ein 21- und ein 18-Jähriger waren am Montag kurz nach der Tat in Potsdam festgenommen worden, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin, Claudia Lange, am Dienstag sagte. Gegen beide bestehe der Verdacht der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und des schweren Diebstahls. Nach einem dritten Täter, der von Polizisten bei der Flucht gesehen worden war, wird noch gesucht.

von dpa

06. März 2018, 15:28 Uhr

Der 18-Jährige aus der Nähe von Potsdam wurde vom Amtsgericht der brandenburgischen Landeshauptstadt in Untersuchungshaft geschickt, weil Heranwachsende immer der Staatsanwaltschaft ihres Wohnorts unterliegen. Gegen den Älteren, der in ähnlichen Fällen bereits polizeibekannt sei, wurde der Haftbefehl von einem Gericht in Mecklenburg erlassen. Ein Zusammenhang mit weiteren Attacken auf Geldautomaten in der Vergangenheit in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg werde geprüft, hieß es.

Laut Polizei hatten sich drei maskierte Männer am Montagmorgen gegen 2.30 Uhr an dem Geldautomaten im Vorraum einer Bank im Zentrum von Lübz zu schaffen gemacht. Bei der Sprengung waren der Automat, eine Wand und auch die Geldkassette zerstört worden. Da Beamte aber schnell bei dem Institut waren, hatten die Täter den Angaben zufolge die Geldkassette nicht mehr ausräumen können. Sie flüchteten und ließen auch ein Auto mit Gasflaschen und anderem Werkzeug am Tatort zurück. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Gesamtschadens sei noch unklar, hieß es.